Moto: Lorenzo, voglio dare il mio meglio

BOLOGNA, 15 GEN - "Abbiamo una squadra e una moto pronte per vincere. Il mio obiettivo è continuare a crescere e offrire la migliore versione di Jorge Lorenzo da sempre. Se sarà così, rischiamo di vincere molte gare...". E' questa la speranza per il nuovo anno del pilota spagnolo della Ducati: lo ha detto in sella alla nuova Desmosedici Gp 2018 appena svelata nell'auditorium della Rossa a Borgo Panigale, al fianco di Andrea Dovizioso. Per Lorenzo quella passata "non è stata una stagione facile, ma il positivo è che c'è stata una crescita molto grande e ora siamo pronti per il 2018".