Nba: New Orleans passa a New York

ROMA, 15 GEN - Trascinati da una prestazione super di Anthony Davis (48 punti) i New Orleans Pelicans si sono imposti per 123-118 in casa dei New York Knicks dopo un tempo supplementare. Per la squadra della Louisiana in evidenza anche Jrue Holiday, autore di 31 punti, mentre miglior realizzatore dei Knicks è stato Kristaps Porzingis con 25. Nelle altre tre partite della notte Nba successo esterno anche per gli Indiana Pacers (120-97 ai Phoenix Suns) mentre i Minnesota Timberwolves hanno battuto 120-103 i Portland Trail Blazers (24 punti per Jimmy Butler e Jeff Teague) e i Miami Heat hanno avuto la meglio per 97-79 dei Milwaukee Bucks. Eastern Conference guidata dai Boston Celtics, mentre la Western Conference vede al comando i campioni in carica dei Golden State Warriors.