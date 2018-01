Atp-Wta, Nadal e Halep mantengono vetta

ROMA, 15 GEN - Rafael Nadal si conferma al comando per la 22/a settimana del ranking del tennis maschile: lo spagnolo ha 995 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Terzo il bulgaro Grigor Dimitrov che precede il tedesco Alexander Zverev. Grazie alla finale raggiunta ad Auckland l'argentino Juan Martin Del Potro rientra nella top ten. Fabio Fognini si conferma n.1 azzurro: il 30enne ligure, semifinalista a Sydney la scorsa settimana, guadagna 2 posizioni ed è n.25. Grazie al successo nel challenger di Canberra recupera 11 posizioni Andreas Seppi, ora n. 76. Per quanto riguarda la classifica femminile 15/a settimana in vetta per la romena Simona Halep, che ha 330 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Terza al spagnola Garbine Muguruza. Grazie alla semifinale di Sydney Camila Giorgi è tornata ad essere la prima delle azzurre: la marchigiana recupera 29 posizioni risalendo al n.71. Francesca Schiavone è 93/a, Sara Errani 132/a, Roberta Vinci 142/a.