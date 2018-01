Moto: ecco la nuova Desmosedici Ducati

BOLOGNA, 15 GEN - Rossa, ma con una buona dose di grigio nella livrea che la rende "più aggressiva", per dirla con Andrea Dovizioso. E' questa la novità cromatica più significativa della Desmosedici Gp18, svelata dalla Casa di Borgo Panigale. Una moto "con qualche cavallo in più nel motore", ha detto il direttore generale Gigi Dall'Igna, spiegando che quella mostrata non è ancora la carena definitiva, nè lo sarà quella che si vedrà nei test di fine mese in Malesia. "Speriamo - ha detto il dg - che sia più guidabile e aerodinamica". "Sono state tutte bellissime le Desmosedici - ha commentato Dovizioso - ma questa ha qualcosa in più e l'aggiunta del grigio la rende più aggressiva e più bella". E anche per Jorge Lorenzo la combinazione tra rosso, bianco e grigio dà alla nuova moto "un aspetto moderno e tecnologico". La moto più bella "è quella che vince", ha tagliato corto il direttore generale.