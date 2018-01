Equitazione: Di Paola, 2017 anno super

ROMA, 15 GEN - "Il 2017 è stato pieno di soddisfazioni, ricco di enormi successi sportivi da parte dei nostri atleti. E' stato un anno incredibile, entusiasmante e non so se riusciremo a ripeterci" Così Marco Di Paola fotografa il suo primo anno alla presidenza della Federazione italiana sport equestri (Fise). "Il 2018 è l'anno dei Mondiali in programma a settembre negli Stati Uniti. Si tratta dell'evento più atteso anche perché qualificante per le Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di una trasferta molto impegnativa per la Fise a livello economico, ma l'Italia è pronta a mettere in campo i migliori binomi". In 'casa' da cerchiare in rosso l'appuntamento a fine maggio con Piazza di Siena. "Grazie al progetto condiviso tra Roma Capitale, Coni e Fise l'86/a edizione del concorso capitolino tornerà ad avere l'erba sul fondo del campo gara" spiega Di Paola. L'obiettivo della Fise è quello di arrivare al pareggio di bilancio con l'edizione 2018 per poi andare in attivo da quella successiva.