Lotti, 5 mln in 2 anni per paralimpici

ROMA, 15 GEN - "Oggi abbiamo colto l'occasione per presentare uno dei provvedimenti del cosiddetto Pacchetto Sport, ovvero il sostegno per l'acquisto di tutte quelle attrezzature che consentono alle persone disabili di fare sport: dalle handbike alle carrozzine. Sono 5 milioni di euro divisi equamente per questo e per il prossimo anno, per dare una mano a chi vuole far ripartire la propria vita". Così il ministro per lo Sport, Luca Lotti, a margine della presentazione dei Mondiali di para-ciclismo di Maniago, andata in scena nella sala Monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di "un provvedimento strategico" fa sapere il presidente del Comitato italiano parlimpico, Luca Pancalli. "Da sempre - conclude Pancalli - sosteniamo che uno dei principali ostacoli al diritto allo sport è rappresentato dal costo iniziale dell'ausilio. Questa misura significa sostenere un sogno ma anche un percorso, affinché su questa sperimentazione di buona prassi si possa costruire un impegno futuro".