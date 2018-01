Sgambetto a giocatore, arbitro si scusa

PARIGI, 15 GEN - L'arbitro "falloso", Tony Chapron, si scusa. Lo ha fatto con un comunicato diffuso attraverso l'AFP che lo ha poi trasmesso ai media francesi. Chapron, sospeso a tempo indeterminato in attesa di essere convocato dalla Disciplinare, si scusa con il giocatore Diego Carlos per il suo "gesto maldestro", "inappropriato", nei minuti di recupero di Nantes-PSG (0-1). "Nel corso della partita - spiega Chapron - sono stato urtato da Diego Carlos. In occasione dello scontro, ho sentito un forte dolore su una recente ferita. In un riflesso sbagliato, ho teso la gamba verso il giocatore". Da parte sua, il Nantes sta preparando la documentazione per chiedere l'annullamento dell'espulsione del giocatore.