Dal 2 al 5 agosto mondiali paraciclismo

ROMA, 15 GEN - Dopo aver ospitato la tappa di Coppa del Mondo nel 2015 e nel 2017, la città friulana di Maniago sarà al centro dello sport paralimpico con il mondiale di para-cycling su strada, in programma dal 2 al 5 agosto. La presentazione dell'evento, organizzato dall'Asd Giubileo Disabili Roma di Mauro Valentini, si è svolta presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio. Presenti il ministro per lo Sport, Luca Lotti, il presidente della Federazione ciclistica italiana, Renato Di Rocco, quello del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli e il segretario generale del Coni, Roberto Fabbricini. "A Maniago ci sentiamo a casa, c'è massima disponibilità del comune e ospitalità da parte della comunità locale", ha spiegato Di Rocco, ringraziando Lotti e illustrando numeri positivi, sia per quanto riguarda il para-ciclismo che quello femminile, che ormai rappresenta "il 55% dei successi del nostro movimento".