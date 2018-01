Golf: Sony Open,Kizzire vince al playoff

ROMA, 15 GEN - In una sfida tutta americana dopo 6 buche di spareggio, Patton Kizzire s'è aggiudicato il Sony Open, tappa del PGA Tour. Il 31enne di Montgomery (Alabam) al playoff ha avuto la meglio sul connazionale James Hahn dopo una sfida al cardiopalma. Sul percorso del Waialae CC (par 70) ad Honolulu, nelle Isole Hawaii, è successo davvero di tutto. Tra sorpassi, controsorpassi ed emozioni a non finire. E tra i due litiganti ha rischiato di spuntarla Tom Hoge, che ha concluso la gara al terzo posto distante solo un colpo dalla coppia di testa. Vittoria a sorpresa per Kizzire, che lo scorso novembre ha conquistato il suo primo titolo sul PGA Tour dominando l'OHL Classic di Mayakoba, in Messico. E adesso è arrivata la doppietta in un torneo che alla vigilia vedeva come grandi favoriti Jordan Spieth, numero 2 mondiale, e Justin Thomas, campione uscente. Ma le star del torneo hanno deluso le attese piazzandosi rispettivamente al 18/o e al 14/o posto. Un risultato mediocre, per entrambi.