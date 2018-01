Malagò, sport non ha colore politico

PADOVA, 15 GEN - "Lo sport non deve avere colore politico. Basta guardare quanto sta succedendo in Corea, dove lo sport è l'unica cosa che mette d'accordo tutti". Lo ha detto a Padova il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della posa della prima pietra dei lavori di ristrutturazione dello stadio di atletica "Colbacchini", nel quartiere Arcella, a Padova. Il presidente del Coni ha anche accennato alla difficile situazione del Vicenza, club di serie C per il quale è stato chiesto il fallimento. "Il problema della Lega Pro - ha detto - è molto serio. Se non esistono mecenati che mettono i soldi nelle squadre, il conto economico non sta in piedi. E per quanto riguarda il Vicenza, è una società storica, è impressionante quello che ha alle spalle. E' un grido di dolore per tutti, e da questa storia usciamo tutti sconfitti".