Rally Italia Talent, è boom partecipanti

ROMA, 16 GEN - Boom di partecipanti alla prima 'puntata' del Grande Fratello dei Motori 2018 a Cremona. La prima selezione regionale dell'edizione di quest'anno dell'Aci Rally Italia Talent, che si è svolta lo scorso fine settimana, ha visto ben 698 partecipanti, record assoluto di una Selezione regionale in tutte le cinque edizioni. L'esordio dell'Abarth 124 Spider poi ha ulteriormente esaltato la passione dei partecipanti con momenti di adrenalina pura e forti emozioni, sempre in massima sicurezza e suscitando un consenso unanime. Il prossimo fine settimana il Circus di Aci Rally Italia Talent si sposta alla Pista del Corallo di Alghero per la seconda Selezione, quella della Regione Sardegna. Confermata anche in questa quinta edizione la partnership con l'Aci, mentre importante novità è l'ingresso, tra i partner, di RDS 100% GRANDI SUCCESSI che ha deciso di diventare Media Partner. Le iscrizioni per le prossime selezioni regionali del Rally Italia Talent sono ancora aperte sul sito www.rallyitaliatalent.it.