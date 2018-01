Tennis: Australia, Giorgi avanti facile

ROMA, 16 GEN - Esordio positivo per Camila Giorgi agli Australian Open femminili, primo Slam del 2018, che si disputa sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. La 26enne di Macerata, numero 66 del ranking mondiale e brillante semifinalista la scorsa settimana nel Premier di Sydney, ha battuto la russa Anna Kalinskaya, 19 anni, numero 145 Wta e proveniente dalle qualificazioni, in due set: 64 63 in un'ora e 31 minuti. Per lei secondo turno contro la vincente del match tra l'australiana Ashlegh Barty, 18esima favorita del seeding, finalista a Sydney, e l'emergente bielorussa Aryna Sabalenka, numero 60 Wta. Per Camila si tratta della sesta partecipazione allo Slam Aussie dove ha raggiunto il terzo turno nel 2015, eliminata in tre set da Venus Williams.