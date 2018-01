Technogym fornitore Olimpiadi invernali

ROMA, 16 GEN - Technogym sarà Official Fitness Equipment Supplier dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Per Technogym - brand di riferimento a livello internazionale nel campo della preparazione atletica, della riabilitazione e del wellness - i Giochi sudcoreani 2018 rappresentano la settima esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. "Siamo orgogliosi di essere stati scelti per la settima volta come fornitori ufficiali dei Giochi Olimpici - spiega Nerio Alessandri, Presidente e Fondatore di Technogym - Questo importante riconoscimento rappresenta una importante referenza per il livello di innovazione e di qualità dei nostri prodotti. Si tratta di una vittoria non solo per Technogym, ma per tutto il sistema Made in Italy". A PyeongChang e Gangneung, Technogym attrezzerà 13 centri dove gli atleti potranno allenarsi prima e durante le Olimpiadi.