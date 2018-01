Innerhofer piu' veloce prove Kitzbuehel

KITZBUEHEL (AUSTRIA) , 16 GEN - L'azzurro Christof Innerhofer in 1.55.46 e' stato il piu' veloce nella prima prova cronometrata sui 3.312 metri della leggendaria pista Streif di Kitzbuehel. Secondo tempo per lo statunitense Steven Nyman n 1.55.74 e terzo per il norvegese Aleksander Kilde in 1.55.92. Per l'Italia c'e' poi il 5/o tempo di Peter Fill in 1.56.37. Piu' indietro Dominik Paris in 1.56.82. Proprio Paris e Fill sono in vincitori delle ultime due edizioni del famosa gara ed i velocisti italiani sono cosi' temutissimi sulla Streif. La prova di oggi, con cielo coperto, e' stata anticipata di un' ora per le previsioni meteo che annunciano neve gia' in mattinata. E' cosi' gia' stata annullata la seconda prova di domani quando dovrebbero cadere 30 centimetri di neve fresca. Giovedi' ci sara' cosi' l'ultima prova mentre il programma di Kitzbuehel prevede venerdi' superG, sabato discesa e domenica slalom speciale.