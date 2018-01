F1: Williams,Sirotkin affiancherà Stroll

ROMA, 16 GEN - Sarà Sergey Sirotkin il compagno di squadra di Lance Stroll nel Mondiale di F1 del 2018. Lo ha annunciato la Williams che ha rinunciato alla chance di riportare subito nel Circus il polacco Robert Kubica come pilota ufficiale e che, invece, farà la riserva e si occuperà dello sviluppo. Il 22enne russo ha impressionato la squadra con la sua prestazione al test gomme Pirelli di Abu Dhabi, dove ha guidato la FW40 per la prima volta, e farà il suo debutto in F1 nel Gp d'Australia. Nel 2017 Sirotkin ha preso parte con la Renault a quattro sessioni FP1 e al test del Bahrain, acquisendo una preziosa esperienza. "Dire che sono felice e orgoglioso di far parte di un team così famoso come Williams è un eufemismo - ha detto il pilota russo - C'è voluto molto lavoro per arrivare dove sono, e sono davvero felice e grato a tutte le persone coinvolte. Il risultato dei nostri sforzi congiunti mi ha aiutato a realizzare il mio sogno, e resto tranquillo che il team può contare su di me per dare il massimo".