Denuncia Biles, il padre'stateci vicino'

ROMA, 16 GEN - "Solo recentemente Simone ci ha parlato degli abusi che ha subito. E' un momento molto difficile per noi. Non ci sono parole per descrivere le nostre emozioni, ci vuole tempo per elaborare tutto questo, supportateci'': sono le parole alla tv di Houston Khou di Ron Biles, il padre della ginnasta statunitense Simone, campionessa olimpica, che ieri con un lungo post sui social ha rivelato di essere stata anche lei vittima di abusi da parte dell'ex medico della nazionale Usa di ginnastica, Larry Nassar. L'emittente texana ha anche intervistato l'ex psicologo della Biles, Robert Andrews. "Sono molto triste - ha detto - Odio dirlo, ma la cosa non mi sorprende. Dopo McKayla Maroney, Gabby Douglas e Ally Raisman, ora anche Simone Biles...spero non ci saranno altri casi dopo di loro, ma non lo escludo".