Atletica: la Roma Appia run fa 20

ROMA, 16 GEN - Si annuncia un'edizione da record, per la Roma Appia run, che quest'anno taglia il traguardo delle 20 edizioni. La gara podistica su strada, organizzata dall'Acsi, si disputerà come al solito su cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e, per finire, la pista dello stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla. Una gara da correre insieme al mito di Abebe Bikila che, sui sampietrini e sul basolato lavico dell'Appia Antica, vinse la maratona delle Olimpica del 1960. La prova, in programma domenica 15 aprile, ha già toccato quota 2 mila iscritti e si disputerà come ogni anno sulla distanza di 13 o 4 km. Dalle iscrizioni finora registrate, da sottolineare i numerosi atleti provenienti dall'estero, specialmente dalla Spagna, dalla Francia e dalla Gran Bretagna.