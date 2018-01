Nba, inattesa sconfitta di Boston

ROMA, 17 GEN - L'inaspettato capitombolo casalingo dei Boston Celtics è il risultato più significativo del turno Nba che si è giocato questa notte. I primi della classe hanno dovuto arrendersi sul terreno amico agli scatenati New Orleans Pelicans, guidati da un Anthony Davis in serata di grazia, tanto da mettere a segno ben 45 punti (dopo i 48 rifilati nell'altro turno a New York). La gara è finita ai supplementari, ma per i Celtics si è capito fin dall'inizio che la serata non sarebbe stata delle migliori. Il trio d'attacco dei Pelicans ha messo a dura prova la difesa rivale e alla fine ha prevalso: Jrue Holiday ha firmato 23 e DeMarcus Cousins 19. Migliore del Celtics Kyrie Irving, per lui 27 punti. Nella notte si sono giocate altre tre partite: : orlando Magic ha vinto in casa contro i Timberwolves per 108-102, Successo casalingo anche per i Denver Nuggets sui Dallas Mavericks per 105-102, e infine Portland ha avuto la meglio sui Phoenix Suns per 118-111.