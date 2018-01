Aus Open, Nadal avanti facile

ROMA, 17 GEN - Tutto facile per Rafa Nadal agli Australian open. Il fuoriclasse spagnolo ha passato il secondo turno superando agevolmente l'argentino Leonardo Mayer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-6, in poco più di due ore e mezza di gioco. Al terzo turno, il numero uno del mondo se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur, che all'esordio del torneo ha eliminato Paolo Lorenzi. Nella notte il francese Jo-Wilfried Tsonga ha vinto a fatica contro il canadese Denis Shapovalov (3-6, 6-3, 6-1, 6-7 7-5) dopo oltre tre ore e mezza di battaglia. Vittoria facile infine per il croato Marin Cilic che ha battuto Joao Sousa con il punteggio di 6-1 7-5 6-2. In campo femminile, ha rischiato molto la danese Caroline Wozniacki che pure agli Aus Open è la seconda testa di serie, contro Jana Fett, addirittura numero 119 del ranking. Poi la polacca ha preso il sopravvento e firmato la partita con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Passa con qualche fatica anche Elena Svitolina, contro la ceca Katerina Siniakova per 4-6 6-2 6-1.