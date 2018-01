Sci: libera Cortina, Goggia 2/a in prova

BOLZANO, 17 GEN - La fuoriclasse americana Lindsay Vonn in 1.37.99 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo, sulla pista Olimpia delle Tofane. Dietro la statunitense, con il tempo di 1.38.94, c'è l'azzurra Sofia Goggia. Terzo tempo per l'altra americana Jacqueline Wiles in 1.40.01. Per l'Italia c'è poi l'ottimo quinto tempo di Federica Brignone in 1.40.35. Poco più indietro sono finite le altre azzurre Johanna Schnarf in 1.41.12. e Nadia Fanchini in 1.41.29. Domani la seconda e ultima prova cronometrata. A Cortina, su un tracciato solitamente amico delle azzurre, venerdì e sabato sono in programma due discese e domenica un superG.