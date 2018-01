Tennis: Australia, Dimitrov a 3/o turno

MELBOURNE, 17 GEN - Ha sofferto più del previsto Grigor Dimitrov per qualificarsi per il terzo turno degli Open d'Australia di tennis. Il bulgaro, testa di serie n.3 del torneo, ha dovuto far ricorso a 5 set e quasi tre ore e mezza di gioco per avere la meglio sullo statunitense Mackenzie McDonald, proveniente dalle qualificazioni, battuto alla fine per 4-6 6-2 6-4 0-6 8-6. Avanza turno anche l'australiano Nick Kyrgios, testa di serie n.17, che ha superato 7-5 6-4 7-6 (7-2) il serbo Viktor Troicki. Tra la donne da segnalare l'uscita di scena di Belinda Bencic, che aveva eliminato al primo turno Venus Williams. La svizzera si è fatta battere 6-1 6-3 dalla thailandese Luksika Kumkhum, che aveva sconfitto Sara Errani nell'ultimo turno delle qualificazioni.