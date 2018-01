Bild, Aubameyang è vicino all'Arsenal

ROMA, 17 GEN - Pierre-Emerick Aubameyang sta per passare all'Arsenal, che pagherà 70 milioni di euro al Borussia Dortmund. Lo scrive la 'Bild', precisando che la conclusione della trattativa è vicina con il padre dell'attaccante del Gabon che si trova a Londra per definirla. Intanto il Borussia già pensa al sostituto, individuato nel 24enne belga del Chelsea Michy Batshuayi, 13 gol in Premier finora. Ieri, sempre secondo la 'Bild', Aubameyang avrebbe ufficialmente chiesto al suo attuale club di essere ceduto, così sarebbero stati riallacciati i contatti con l'Arsenal, che deve sostituire Alexis Sanchez, che a giorni passerà al Manchester United. Aubameyang non era stato convocato per la partita del Borussia di domenica scorsa in quanto punito per indisciplina: aveva saltato una riunione tecnica della squadra. Il d.s della squadra di Dortmund Michael Zorc, che finora aveva sempre difeso il suo goleador, aveva commentato dicendo che "il club ha sempre la priorità, e Aubameyang non lo riconosco più".