Golf: in Florida sfida tra ex numeri 1

ROMA, 17 GEN - Weekend di golf tra ex numeri uno. E' quello andato in scena tra Barack Obama, Tiger Woods e Michael Jordan al Floridian National GC a Palm City. A darsi battaglia a colpi di swing e putt l'ex presidente degli Stati Uniti, il più forte giocatore di sempre di pallacanestro e la star indiscussa del golf mondiale. Un vero e proprio scontro tra titani, organizzato proprio dal Premio nobel per la pace, da sempre grande appassionato della disciplina. Non è certo la prima volta che il 44/o Presidente degli Stati Uniti organizza incontri di questo tipo. Con Jordan, ex bandiera dei Chicago Bulls (squadra di cui Obama è tifosissimo), che durante il mandato presidenziale del predecessore di Trump è stato ospite fisso alla Casa Bianca. E' una passione viscerale, quella dei politici americani, per il golf. Per la prima volta dal 1994 lo scorso 29 settembre Obama, Bill Clinton e George Bush hanno presenziato alla cerimonia di apertura della "President Cup".