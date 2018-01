Boxe: rinviato 'Mondiale della Pace'

ROMA, 17 GEN - Il 'Mondiale della Pace' di pugilato, tra i pesi leggeri Emiliano Marsili e Victor Betancourt (messicano), in programma al Palazzetto dello Sport di Roma il prossimo 24 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi. Lo rende noto la Fpi. Motivo dello slittamento del match, che ha l'imprinting del Vaticano e patrocinato da Presidenza del Consiglio e Wbc, è l'infortunio occorso a Marsili in allenamento. Ora la sfida si svolgerà a febbraio, sempre a favore della 'Scholas Pontifical Foundation', no-profit pontificia che opera per la scolarizzazione nel mondo e cerca di favorire la pratica sportiva fra i giovani. Sembra anche che nelle ultime ore siano sorti problemi relativamente alla disponibilità del Palazzetto per la data del 24 gennaio, ma l'infortunio di Marsili ha risolto il rebus.