Inter, per Rafinha offerti 35 milioni

MILANO, 17 GEN - Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è rientrato a Milano dopo il viaggio a Barcellona per trattare con il club blaugrana il trasferimento di Rafinha. Ci sarebbe l'accordo per il prestito con diritto di riscatto ma rimane da sciogliere il nodo legato alla cifra da fissare per l'acquisto definitivo. Il club nerazzurro avrebbe offerto 35 milioni di euro, senza bonus. Il Barcellona avrebbe preso tempo per riflettere sulla proposta e si attende, nei prossimi giorni, una risposta. Intanto l'Inter starebbe comunque valutando anche altri giocatori in alternativa al brasiliano.