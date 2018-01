Torino,Ansaldi 'con Mazzarri si riparte'

TORINO, 17 GEN - "Quando cambi allenatore devi iniziare da zero, lavorare il doppio e ovviamente dare il massimo". Christian Ansaldi racconta il momento del Torino, reduce dall'avvicendamento in panchina tra Mihajlovic e Mazzarri, battezzato con la vittoria contro il Bologna. "Vincere aiuta la fiducia - ha spiegato il laterale a Torino Channel -, sappiamo che dobbiamo iniziare da zero e iniziare a vincere. I tifosi? Sentire il calore della gente, come alla ripresa dell'attività dopo la sosta, è molto importante, ma adesso siamo noi a dover restituire a loro". L'obiettivo immediato dei granata è vincere domenica a Reggio Emilia, contro il Sassuolo: "Pensiamo a noi, a fare la nostra partita, sappiamo che sono forti, ma anche noi, e sappiamo quanto è importante vincere questa partita e portare a casa i tre punti".