Nba, ancora ko i Lakers

ROMA, 18 GEN - Ancora un pesante ko per i Los Angeles Lakers. L'ultimo turno della Nba, giocato nella notte italiana, sancisce la crisi pesante della formazione californiana, messa sotto dagli Oklahoma City Thunder per 114-90. Per i Lakers l'alibi dell'assenza del giovanissimo fenomeno Lonzo Ball, mentre i rivali vittoriosi hanno potuto contare sulla forma smagliante dell'altro fenomeno Carmelo Anthony. Vittoria anche per gli Atlanta Hawks, la formazione di Marco Belinelli, per lui solo 8 punti nella partita vinta ai danni dei New Orleans Pelicans con il risicato vantaggio di un solo punto, 94-93, e solo 8 punti firmati dall'azzurro. Nelle altre gare, da segnalare l'ennesima vittoria di Golden State, che ha battuto 119-112 i Chicago Bulls, infilando così il 14mo successo consecutivo in trasferta e confermandosi in vetta alla classifica della Western Conference. I Denver Nuggets sono caduti in casa con i Los Angeles Clippers per 109-104. Buona vittoria esterna pure per i Raptors, vincenti sul campo di Detroit per 96-91.