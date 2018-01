Aus Open, Djokovic al turno successivo

ROMA, 18 GEN - Novak Djokovic è tornato. Il campione serbo, ex numero uno del mondo, reduce da un lungo periodo di infortuni e guai fisici, ha vinto e convinto agli Australian Open la sua partita contro il francese Gael Monfils, e passa quindi al turno successivo. Il serbo ha perso il primo set, poi è esploso mandando al tappeto l'avversario con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 6-3. Il 30enne di Belgrado, sei volte vincitore del primo Major stagionale pur se non ancora al 100% ha fornito un'altra risposta significativa sulle sue condizioni dopo i sei mesi di assenza dal circuito. Il match è stato giocato in condizioni climatiche proibitive, e una temperatura di quasi 40 gradi, cosa di cui si è lamentato soprattutto il francese. Sulla strada per gli ottavi Djokovic (n. 14 del ranking) troverà sabato lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, numero 22 del mondo.