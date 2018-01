F1: McLaren sarà presentata 23 febbraio

ROMA, 18 GEN - Il giorno dopo Ferrari e Mercedes gli appassionati di Formula 1 potranno ammirare la nuova McLaren. La scuderia inglese ha infatti annunciato che la nuova monoposto delle Frecce d'Argento, denominata in codice MCL33, sarà svelata il prossimo 23 febbraio. La nuova vettura sarà equipaggiata con motori Renault mettendosi alle spalle il fallimentare accordo di fornitura con la giapponese Honda. ''Be Brave'', ovvero siate coraggiosi, lo slogan utilizzato sui social dalla scuderia inglese per annunciare la data in cui saranno tolti i veli alla monoposto che parteciperà al prossimo campionato del mondo di F1 con alla guida Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.