Struff ko, tutto facile per Federer

ROMA, 18 GEN - Terzo turno degli Open d'Australia centrato facilmente per Roger Federer. Lo svizzero n.2 al mondo e campione in carica allo slam in corso a Melbourne ha superato in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 7-6(4) il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 55 Atp e al prossimo turno incontrerà il francese Richard Gasquet, numero 31 del ranking. Impresa di Fabio Fognini agli Australian open, che rimonta e batte il russo Evgeny Donskoy e vola al terzo turno. Fognini raggiunge l'altro italiano Andreas Seppi già qualificato. Lorenzo Sonego, invece, non ce l'ha fatta. Troppo forte per lui, rivelazione di questi Australian Open, la racchetta del francese Richard Gasquet. L'azzurro ha dovuto così interrompere i suoi sogni di gloria al secondo turno del torneo di Melbourne dopo aver superato di slancio la prima prova.Lorenzo Sonego non ce l'ha fatta. Sonego è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 6-3 che lascia poco spazio all'immaginazione.