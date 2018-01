Basket: Olimpia a Vitoria per continuità

MILANO, 18 GEN - Dopo la vittoria su Malaga, subito un nuovo esame di spagnolo per l'Ax Milano. Domani sera l'Olimpia (5-13) affronta a Vitoria il Baskonia (8-10) dello spauracchio Shengelia per restare aggrappata e rilanciare il sogno playoff. Milano cerca continuità: appena una volta in questa Eurolega è riuscita a centrare due successi consecutivi, a metà novembre contro Valencia e Bamberg. ''A Vitoria - la speranza di coach Pianigiani - vorremmo distribuire le energie e attaccarli su tutto il campo perché non giochino con regolarità: ruotano molto i giocatori e con questo possono imporre ritmi alti in difesa e in attacco. In sostanza è una partita in cui vogliamo crescere e competere perché è quello che dobbiamo fare fino alla fine per vincere qualche partita in più di quelle punto a punto e scalare posizioni in classifica''. Unica defezione in casa Olimpia quella del lungodegente Young.