Sci: Julia Mancuso dice addio alle gare

CORTINA D'AMPEZZO, 19 GEN - Pettorale 31 e con una mantellina rossa da Wonder Woman, la statunitense Julia Mancuso ha dato a 33 anni l'addio alle gare nella discesa di Cortina d'Ampezzo. Per lei - californiana di origini siciliane - e' stata la 399/a gara di una carriera che l'ha vista vincere sette volte e soprattutto conquistare l'oro olimpico in gigante a Torino 2006. Per molti anni - amiche ma anche rivali in gara - Julia e Lindsey Vonn sono state il simbolo vincente dello sci Usa. All'arrivo Julia è stata festeggiata dalle altre atlete.