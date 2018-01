Pelè, è giallo sulle sue condizioni

RIO DE JANEIRO, 19 GEN - E' giallo sulle condizioni di Pelè. Invitato a Londra da un'associazione di giornalisti calcistici inglesi, O Rei ha rifiutato l'invito per motivi di salute, e a quel punto chi lo aveva invitato ha emesso una nota in cui spiegava che l'ex fuoriclasse aveva avuto un collasso e che per questo era stato ricoverato in un ospedale, "per una serie di esami". "Nelle prime ore della mattina di giovedì - è scritto nella nota firmata dal segretario dell'associazione Paul McCarthy - Pelè ha avuto un collasso ed è stato portato in ospedale per una serie di controlli che hanno evidenziato uno stato di profonda stanchezza generale. Ora è collegato a una flebo, è tenuto sotto osservazione e i medici seguono attentamente l'evolversi della situazione, gli auguriamo di riprendersi presto". Dal Brasile è arrivata la smentita di una fonte molto vicina a O Rei, secondo cui Pelè non ha avuto alcun collasso e non si trova in ospedale: "semplicemente non è andato a Londra perché in questo periodo è molto stanco".