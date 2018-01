Volley: Brasile, polemiche su Tifanny

ROMA, 19 GEN - Di nuovo polemiche nel mondo del volley femminile per la presenza in campo di Tifanny, transessuale nella A/2 italiana con la Golem Palmi e ora grande protagonista in patria nel Bauru. Come già successe in Italia ai tempi della sua militanza in Calabria, ora anche in Brasile le sue performance provocano polemiche e discussioni infinite sul fatto che una giocatrice transessuale possa disputare un campionato di serie A. Qualche tecnico ritiene anche che la sua presenza falsi i risultati. Ecco allora che l'allenatore del Brasilia, Sergio Negrao, si è fatto portavoce dell'idea d'istituire un campionato 'alternativo' riservato ai transessuali. Immediata la replica di Bruna Benavides, segretaria dell'associazione nazionale Travestiti e Transessuali, che si è detta contraria alla creazione del nuovo campionato, "che sarebbe qualcosa d'inedito nel mondo dello sport di alto livello". Intanto però l'idea di un torneo per transessuali guadagna consensi.