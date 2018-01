Short track, 7 azzurri a PyeongChang

ROMA, 19 GEN - Sono sette, compresa la portabandiera Arianna Fontana, i convocati dello short track azzurro in vista delle olimpiadi invernali di PyeongChang: 5 posti al femminile e 2 al maschile. Rispecchiano le quote guadagnate dalla nazionale nelle 4 tappe stagionali di CdM svoltesi tra ottobre e novembre. Con Fontana gareggeranno Martina Valcepina, Cecilia Maffei, Lucia Peretti, Cynthia Mascitto, Tommaso Dotti e Yuri Confortola. La squadra azzurra sta trascorrendo gli ultimi giorni di lavoro e di carico nel centro tecnico federale di Courmayeur prima della partenza per la Corea del Sud prevista per il 25 gennaio. Da lì una settimana a Seul prima del definitivo trasferimento a Pyeongchang. "Con lo staff tecnico abbiamo preso le nostre decisioni convinti che la formazione che porteremo in Corea sia la migliore possibile per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati - ha detto il ct azzurro Kenan Gouadec -. In questo senso gli Europei mi hanno dato conferme importanti".