Boxe: ok da autorità, torna Tyson Fury

CARDIFF, 19 GEN - L'ex campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury ha riavuto la licenza dalle autorità pugilistiche britanniche, e può quindi tornare a combattere. La decisione è stata ufficializzata dal segretario generale del British Boxing Board, Robert Smith. L'ex campione è fermo dal novembre 2015 quando conquistò i titoli mondiali Wba, Ibf e Wbo battendo a sorpresa l'ucraino Wladimir Klitschko. Poi vennero i guai con la giustizia ordinaria e sportiva per la dipendenza da alcol e droga (in particolare cocaina), fino alla positività a un test antidoping. Ora British Boxing gli ha ridato il via libera a patto che si sottoponga a periodici test e visite mediche. Nel frattempo Fury, che è arrivato a pesare 160 chili, dovrà rimettersi in forma perché intende disputare il match del suo rientro ad aprile. Poi l'obiettivo sarà sfidare l'attuale campione del mondo, il connazionale Anthony Joshua, incontro che in Gran Bretagna farebbe sicuramente registrare il tutto esaurito.