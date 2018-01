Ghiaccio: Cappellini-Lanotte terzi

ROMA, 19 GEN - I due volte campioni del mondo Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (Francia) hanno chiuso al primo posto il programma corto della danza agli Europei in corso a Mosca. I russi Alexandra Stepanova e Ivan Bukin si sono piazzati secondi, seguito dagli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte. Papadakis e Cizeron hanno ottenuto 81,29 punti. Stepanova/Bukin hanno chiuso con 75,38, loro nuovo record personale. Cappellini e Lanotte, campioni mondiali ed europei del 2014, hanno raccolto 74.76 punti. "Non è il miglior punteggio, non quello che speravamo, siamo un po' delusi - ha commentato Lanotte - Questo doveva essere un trampolino di lancio, un incremento del nostro punteggio nel programma breve e non è andata così. Abbiamo cercato di dare molta energia alla nostra presentazione, ma è stata dura. Siamo riusciti a fare un buon pattinaggio pulito, ma è stato difficile e penso che sia quello che hanno visto i giudici. È una buona preparazione per le Olimpiadi".