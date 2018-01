Giampaolo: "La Samp recuperi leggerezza"

GENOVA, 20 GEN - Della leggerezza, ovvero la ricetta di Marco Giampaolo per ritrovare quel sorriso negato alla Samp da un po' troppo tempo. Leggerezza e spensieratezza che però, in vista dell'arrivo a Marassi della Fiorentina di Pioli non significa sottovalutazione o quella mancanza di concentrazione che ha imbastito la figuraccia contro il Benevento. Leggerezza che significa giocare a calcio con l'entusiasmo e la capacità di sorprendere che è stata la caratteristica della Samp fino a un certo punto del campionato. "Abbiamo una caratteristica ben precisa: giocare. Se non lo facciamo diventiamo una squadra mediocre, diversamente riusciamo a entusiasmarci e entusiasmare. Dobbiamo giocare con leggerezza, bisogna ritrovare l'aspetto ludico". E' una sfida sicuramente difficile per la Sampdoria che troverà di fronte una delle squadre più in salute del campionato: "E' una formazione che sta bene e arriva da tanti risultati utili - ha detto Giampaolo -. Ma già dopo la partita dell'andata avevo detto che la squadra sarebbe cresciuta".