Spalletti, basta randellate

MILANO, 20 GEN - "Non ce la volete tirare ma addirittura randellare... Non penso sia la stessa situazione. Abbiamo iniziato un percorso, ci sono state delle complicazioni e ora stiamo continuando a fare le cose per migliorare. Durante la strada possono accadere delle cose, ma il mio contratto è di due anni e voglio lavorare per tutto questo periodo. Magari arrivando anche in Champions...'': lo dice Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Roma, rispondendo a una domanda su cosa accadrebbe in caso di fallimento degli obiettivi stagionali. Quando allenava la Roma, Spalletti aveva infatti legato la sua permanenza ai risultati. Il tecnico risponde con la giusta dose di ironia e allontana le 'randellate' esattamente come fece con i 'gufi'. Spalletti ha poi fatto un punto sulla situazione dal mercato con Cancelo che resta 'almeno fine alla fine dell'anno' e ha fatto una tirata d'orecchie ai giornalisti che troppo spesso si fanno condizionare dai procuratori a sfavore.