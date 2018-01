Tennis: Australia,Seppi stop agli ottavi

ROMA, 21 GEN - Si ferma agli ottavi la corsa di Andreas Seppi agli Australian Open. Il 33enne altoatesino si è dovuto arrendere al 23enne britannico Kyle Edmund, n.49 Atp, che lo ha superato in 4 set: 6-7(4) 7-5 6-2 6-3, in due ore e 57 minuti. Per i colori azzurri resta in pista negli ottavi Fabio Fognini che stanotte troverà il ceco Tomas Berdych, 19ma testa di serie.