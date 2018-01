Atalanta: dg Marino, non parte nessuno

ROMA, 21 GEN - "Gasperini per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno spettacolo vederlo lavorare e vedere i risultati che porta". Così nel prepartita di Atalanta-Napoli il dg del club orobico, Umberto Marino, che aggiunge che "lui è molto felice qui a Bergamo". Marino, parlando a 'Premium', esclude poi che qualche big atalantino possa partire a gennaio: "Siamo una grossa delusione per questo mercato - la sua battuta - perché non si muove nessuno a parte Kurtic che ringraziamo per la professionalità". Stesso discorso per il 'Papu' Gomez sul quale, si dice, potrebbe esserci il Liverpool: "Premesso che non c'è nulla ma a noi fa solo piacere se i nostri giocatori sono seguiti. Non c'è niente ma comunque il Papu e la sua famiglia sono molto felici a Bergamo e quindi credo che sarà un matrimonio che durerà ancora per molto tempo". Marino chiude anche su Giaccherini: "E' un ottimo giocatore ma la nostra rosa è completa".