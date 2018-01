Slittino: Cdm, vince Dominik Fischnaller

LILLEHAMMER, 21 JAN - Prima vittoria in questa stagione di coppa del mondo di slittino singolo per l'azzurro Dominik Fischnaller. L'altoatesino si è imposto nella gara di Lillehammer in tutte due le manche con un tempo complessivo di 1:38,59. Secondo è arrivato il russo Roman Repilow (+0,096), mentre sul terzo posto si è piazzato l'austriaco Wolfgang Kindl (+0,132). Con il Team Italia, Dominik Fischnaller era già salito sul podio più alto in questa stagione di coppa del mondo, nei primi giorni di gennaio a Königssee (Germania). Gli altri azzurri Kevin Fischnaller (cugino di Dominik) e Emanuel Rieder hanno chiuso la gara con 14/o e un 23/o posto.