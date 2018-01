Golf: Fleetwood vince Hsbc Championship

ROMA, 21 GEN - Rimonta super di Tommy Fleetwood che ad Abu Dhabi fa il bis. Il fuoriclasse britannico, re della Race To Dubai 2017, dopo il successo dello scorso anno si aggiudica anche l'edizione 2018 dell'HSBC Championship (tappa dell'European Tour) grazie a una grande prova nelle ultime 9 buche. Quando si è trasformato in un'autentica macchina da birdie chiudendo il torneo in 266 (66 68 67 65, -22) colpi, davanti a tutti. Continua la maledizione di Ross Fisher, che dopo aver condotto a lungo è stato costretto ad arrendersi proprio sul finale. Bronzo per l'inglese Matthew Fitzpatrick e l'eccellente Rory McIlroy. Sul percorso dell'Abu Dhabi GC (par 72) ha chiuso invece al 9/o posto Dustin Johnson al fianco, tra gli altri, di Ross Fisher. Attualmente al comando del world ranking, lo statunitense è riuscito a ottenere un piazzamento all'interno della Top Ten senza però brillare. Matteo Manassero s'è piazzato al 30/o posto della graduatoria davanti a Nino Bertasio (53/o).