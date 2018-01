Serie C: Lodi non basta, il Catania si fa riprendere dal Lecce

LECCE CATANIA 1-1

Lecce (4-3-1-2) Perucchini 6,5; Lepore 5,5, Cosenza 6,5, Riccardi 6, Di Matteo 6; Armellino 6,5, Arrigoni 6,5 (dal 49' s.t. Marino s.v.), Mancosu 6,5; Costa Ferreira 5 (dal 12' s.t. Tsonev 6); Caturano 5,5 (dal 31' s.t. Dubickas s.v.), Torromino 5,5 (dal 12' s.t. Di Piazza 7). A disp. Chironi, Vicino, Valeri, Megelaitis, Marino, Ciancio, Gambardella, Persano, Legittimo. All. Liverani 6.



Catania (4-3-3) Pisseri 6; Aya 6, Tedeschi 6, Bogdan 5,5, Marchese 6; Caccetta 6, Lodi 6,5, Mazzarani 6,5 (dal 23' s.t. Rizzo 5,5); Caccavallo 5,5 (dal 23' s.t. Russotto 6), Curiale 5 (dal 36' s.t. Ripa s.v.), Di Grazia 6,5 (dal 36' s.t. Semenzato s.v.).

A disp. Martinez, Blondett, Bucolo, Fornito, Manneh, Esposito, Lovric. All. Lucarelli (in panchina Vanigli) 6.



Arbitro Maggioni di Lecco 6,5

Reti: al 18' p.t. Lodi su rigore, al 22' s.t Di Piazza.



Note: spettatori 16.838 (9.896 paganti, 6.942 abbonati). Ammoniti Aya, Pisseri, Curiale, Cosenza. Angoli 11-4. Recupero 1' e 4'

LECCE - Una grande, enorme occasione sprecata. In vantaggio sul rigore di Lodi, sfiorato il bis con Bogdan nel primo tempo e con Curiale nella ripresa, il Catania si fa raggiungere da una ripartenza e conquista solo un pari a Lecce, in casa di una capolista che ha sempre attaccato, senza trovare spazi. La vittoria avrebbe consentito ai rossazzurri di avvicinarsi ai pugliesi e di mettersi in scia a un solo punto di distacco in classifica. Invece le lunghezze di distanza restano 4. La mossa dell'ex (Di Piazza) è letale per gli uomini di Lucarelli, squalificato, e sostituito in panca da Vanigli e da Conticchio. Che peccato. Per come si era messo il match, con i locali ad attaccare e il Catania a difendersi senza difficoltà, ai rossazzurri il pari sta stretto, ma si deve recriminare anche sui due gol falliti.

Il vantaggio rossazzurro è firmato da Lodi su rigore, che finalizza l'azione precedente nata da un tiro di Di Grazia respinto. Sulla ribattuta Mazzarani viene atterrato da Di Matteo. Siamo ancora al minuto 18 e la partita rimane più che mai aperta, visto che il Lecce spinge sempre e comunque sulla trequarti avversaria. Prima del riposo è Bogdan a sfiorare il bis con un colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla sopra la traversa.

Nella ripresa la svolta. Curiale fallisce da due passi il 2-0 sparando fuori in diagonale una palla facile facile, sulla ripartenza, Di Piazza, lanciato da Mancosu, supera Bogdan e batte in uscita Pisseri. Il Catania si smarrisce e rischia di beccare il secondo gol, Lucarelli dalla tribuna ordina i cambi e mette dentro anche Ripa, oltre al nuovo Rizzo, Semenzato e Russotto. Il finale con il Lecce avanti sotto una pioggia da non dire non cambia lo stato delle cose.