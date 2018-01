Spalletti, timorosi si facciano da parte

ROMA, 21 GEN - ''Siamo l'Inter e dobbiamo avere il coraggio di lottare contro squadre di grande livello per arrivare nelle prime quattro posizioni. Se andiamo in campo col timore non facciamo niente, noi dobbiamo essere quelli che fanno accadere le cose per fare la nostra strada. Quelli che hanno timore devono farsi da parte perché noi vogliamo passare per arrivare in fondo'': così l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti commenta a Premium Sport il pareggio con la Roma. ''Non abbiamo subito per 70 minuti, Handanovic non ha fatto le parate che ha fatto Allison, quindi significa che qualcosa abbiamo fatto - sottolinea - Poi abbiamo sbagliato a volte nelle ultime scelte, dovevamo essere più veloci perché l'avevamo preparata in quel modo. Dobbiamo basarci sulla nostra forza, dobbiamo far vedere chi siamo. Santon? Lui non deve chiedere scusa a nessuno, ha commesso un errore ma può succedere se giochi a calcio. Se non giochi a calcio non sbagli".