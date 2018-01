Vela: Phelipon, giro del mondo solitario

FIUMICINO, 22 GEN - Partirà da Fiumicino la sfida del navigatore francese, Patrick Phelipon, per la Golden globe race, il giro del mondo in solitario senza scalo che prenderà il via il prossimo 16 giugno da Falmouth, nel sud dell'Inghilterra. Phelipon ha fatto scattare il conto alla rovescia all'appuntamento con i lavori di messa a punto del suo 'Elbereth'. La regata intorno al mondo sarà sulle orme di sir Robin Knox-Johnston, il navigatore inglese che, esattamente 50 anni fa, concluse per primo questa impresa nella Sunday times Golden globe yacht race. Il più 'italiano' dei navigatori francesi ripercorrerà così la rotta seguita nel 1968. Lo spirito di partecipazione a questa vera e propria avventura è lo stesso di allora: imbarcazioni di serie di circa 10 metri progettate prima del 1988, nessuna tecnologia moderna (solo un sestante), il desiderio di affrontare i mari del mondo – anche quelli più pericolosi – solo con le proprie forze e la propria volontà.