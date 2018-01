6 Nazioni: Malagò, ora bisogna vincere

ROMA, 22 GEN - "Vincere è il grido di tutti, il torneo è all'apice di tutte le manifestazioni sportive. Il 4 febbraio contro l'Inghilterra campione in carica sarà durissima perché non l'abbiamo mai battuta nella storia del 6 Nazioni. Ci sarà il tutto esaurito all'Olimpico, bisogna che cominciamo a fare risultati il prima possibile perché non si vive solo di immagine, di prestigio e di valori, ma anche di risultati sul campo". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della presentazione del 6 Nazioni 2018 di rugby Le parole di Malagò ricalcano l'invito a cercare il risultato espresso dal n.1 della Fir Alfredo Gavazzi: "Oggi ci sono tanti giovani accompagnati da qualche senatore, ci stiamo rinnovando in prospettiva degli anni futuri", ha detto Gavazzi sottolineando che "lo sport si fa per vincere, partecipare tanto per partecipare non mi è mai piaciuto. Vincere è lo scopo di tutte le nazioni, e lo è anche per noi".