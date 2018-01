Eysseric sprona Fiorentina, ripartiamo

FIRENZE, 22 GEN - "Abbiamo fallito nel nostro dovere di rappresentare con orgoglio i colori della Fiorentina e le nostre ambizioni, ora dobbiamo lavorare ancor più per vincere la prossima partita". Così Valentin Eysseric su Instagram ha espresso tutta la delusione per la pesante sconfitta rimediata dalla Fiorentina ieri a Marassi contro la Sampdoria. "Dopo una partita come quella di ieri la notte è stata molto breve - scrive ancora il centrocampista francese che Pioli ha schierato titolare per l'assenza di Veretout - Le critiche sono facili quando perdiamo, ma ci prenderemo questa sconfitta da uomini puntando a tornare già domenica alla vittoria". Il prossimo impegno al Franchi per Eysseric e compagni sarà contro il Verona con l'obiettivo di ritrovare il successo che sul proprio campo manca da un mese e mezzo: l'ultimo è stato quello ottenuto il 3 dicembre contro il Sassuolo, poi tre pareggi interni di fila contro Genoa, Milan e Inter.