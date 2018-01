Sci: San Vigilio, Bassino per ora 2/a

(BOLZANO), 23 GEN - La norvegese Raghnild Mowinckel è al comando in 1.03.24 dopo la prima manche dello slalom gigante di Cdm di San Vigilio di Marebbe. Subito alle sue spalle in 1.03.32 c'e' l'azzurra Marta Bassino mentre terza è la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.03.33. Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta atlete, c' è poi Federica Brignone, 5/a in 1.03.67, che ha deciso di gareggiare nonostante sia sotto antibiotici per una influenza con febbre. A confermare l'ottima prova di squadra ci sono poi anche Irene Curton settima in 1.04.26 e Manuela Moelgg al momento 13/a in 1.04.76. Come previsto non ha invece gareggiato Sofia Goggia che ha preferito riposare dopo la vittoria e le due successive uscite nelle tre gare di Cortina D'Ampezzo. Fuori per un errore la statunitense Mikaela Shiffrin, leader di coppa e di disciplina.