Vela: Vascotto sul Tp 52 di Luna Rossa

ROMA, 23 GEN - Il triestino Vasco Vascotto, già vincitore in diverse classi veliche di 25 titoli mondiali, 15 europei e 25 italiani, è entrato a far parte del team di Luna Rossa e dell'equipaggio che parteciperà alle Tp 52 Series, nella qualità di tattico. Vascotto affiancherà Francesco Bruni, timoniere del Tp 52 Luna Rossa, ed è già presente a Cagliari insieme al team per partecipare agli allenamenti e osservazione degli oltre 40 giovani velisti - provenienti da tutta Italia - selezionati quali possibili futuri componenti dell'equipaggio. Un progetto volto ad allargare il raggio d'azione del team nella preparazione alla 36/a America's cup di vela, coinvolgendo nella sfida del team targato Prada i giovani più promettenti della vela agonistica italiana. Vascotto ha preso parte per l'ultima all'America's cup nel 2007, a Valencia, in qualità di skipper di Mascalzone Latino-Capitalia, team che faceva capo a Vincenzo Onorato. Ultimamente Vascotto lavorava su Azzurra, la barca ammiraglia dello Yacht club Costa Smeralda.